Klimawandel, Überbevölkerung: In der Vergangenheit haben wir es immer wieder geschafft, durch Innovation den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das mag auch jetzt Hoffnungen machen. Allein: Die Zeit wird knapp.

Was wird die neue Dekade bringen? Schwellen wie dieser Jahreswechsel verführen zu großen Ausblicken, Gemälden des Zukünftigen. Als die Turmuhren vor zwanzig Jahren analog in das neue Jahrtausend schlugen, war die Angst groß, dass ein Computerfehler die ganze Welt verdunkeln könnte. Der Schritt von der 19 hinüber zur 20 markiert keinen so großen Einschnitt. Der Blick auf die vergangenen zwanzig Jahre dieses Jahrhunderts ermöglicht uns, nüchtern eine Prognose für das zu treffen, was vor uns liegt.

Da wäre zuerst der Klimaschutz: das wirklich Traurige daran, die "Fridays for Future"-Demonstrationen mitzuverfolgen, ist, dass wir in meiner Schulzeit in den Achtziger- und Neunzigerjahren für dasselbe Anliegen auf die Straße gegangen sind. Damals starben die Wälder an saurem Regen und in den Flüssen schwammen keine Fische mehr. Auch damals schon wurden täglich etliche Fußballfelder große Flächen Regenwalds abgeholzt und das Ozonloch wurde entdeckt. Wir waren nicht untätig, und so schließt sich das Ozonloch wieder, den Wäldern und ...

