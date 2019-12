++ Rezessionsängste in den USA rückläufig ++ Phase-1-Deal soll im Januar unterzeichnet werden ++ EURUSD baut am Dienstag Gewinne aus ++Im August 2019 war zuletzt eine inverse Zinskurve zu erkennen. Es wird allgemein angenommen, dass ein solcher Zustand auf einen Konjunkturabschwung hindeutet. Seitdem sind die Rezessionsängste jedoch wieder zurückgegangen. Der Rendite-Spread zwischen den 10- und 2-jährigen US-Anleihen wies am Montag mit 34 Punkten den größten Abstand seit Oktober 2018 auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...