Deutschland braucht Politiker, die mal nichts tun. Der zwanghafte Aktionismus unserer Politiker schadet unserem Wohlstand.

Eine typische Frage in der Bundeshauptstadt zum Jahreswechsel lautet: Was soll die Politik in den nächsten zwölf Monaten tun? Meine Antwort darauf lautet seit mehreren Jahren: Am besten gar nichts, bitte einfach mal die Füße stillhalten! Uns geht es so gut wie nie zuvor, bitte gefährdet unsere wirtschaftliche und soziale Lage nicht durch Aktionismus und Gut-gemeint-Wohltaten!

Leider entspricht dieser Wunsch nicht der politischen Realität. Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren die Rente mit 63 bekommen, die aufgestockte Mütterrente, nun soll die Respektrente alias Grundrente einen Teil der Bevölkerung beglücken, vielleicht auch eine Vermögensteuer und ein Mindestlohn von zwölf Euro. Und, ach ja, die Agenda 2010 soll auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen werden.

Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...