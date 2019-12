Während Gold auf USD-Basis das Börsenjahr 2019 mit einem Plus von 18,25% abschließt und so stark wie zuletzt 2010 zulegt, haben Silberanleger das Nachsehen. Lediglich 15,93% ging es in letzten 12 Monaten zu ihren Gunsten nach oben, was aber immerhin auch noch dem größten Jahresgewinn seit neun Jahren entspricht. Können die Silberbullen vor dem Hintergrund der doch eher enttäuschenden Performance 2020 noch einen Gang zulegen? Auch interessant:Gold mit geilem Jahresendspurt! Diesen Artikel auf Goldseiten.de ...

Den vollständigen Artikel lesen ...