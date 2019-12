Die FDP hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) aufgefordert, endlich ein Arbeitszeitgesetz vorzulegen, das auch der Arbeitswirklichkeit entspreche. Bei immer mehr Tätigkeiten hätten die Menschen heute die Freiheit, selbst zu bestimmen, was sie wann und von wo arbeiteten, sagte der FDP-Sozialpolitiker Johannes Vogel der Deutschen Presse-Agentur. Das Problem sei, dass die Menschen diese Freiheit in einer rechtlichen Grauzone lebten. "Oder anders gesagt: Das Arbeitszeitgesetz wird heute schon in Deutschland jeden Tag millionenfach ignoriert."

Wenn beispielsweise in einer Familie abends um 22.00, 23.00 Uhr jemand nochmals die dienstlichen E-Mails durchgehen wolle, weil er oder sie sich nachmittags und abends den Kindern widmen wollte, dann dürfte er rein rechtlich gesehen am nächsten Tag nicht vor 10.00 Uhr die nächste dienstliche E-Mail lesen oder schreiben. "Das ist doch aus der Zeit gefallen", sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Fraktion.

Das bedeute, das veraltete Gesetz müsse an die Arbeitsrealität angepasst werden. Es gehe dabei nicht darum, dass die Menschen in Summe mehr arbeiteten oder weniger Pausen machten, erläuterte Vogel. Über allem müsse exakt dieselbe "Wochenhöchstarbeitszeit" wie heute auch stehen. Unter der Woche, dort, wo gewünscht, die Menschen selbst bestimmen zu lassen, wie sie diese verteilen, sei nach der europäischen Arbeitszeitrichtlinie möglich, gebe es aber so nicht im deutschen Recht.

Trotz Ankündigung im Koalitionsvertrag sei bisher nichts passiert. Heil wolle zwar immerhin beim Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten und Homeoffice etwas machen. "Aber die notwendige Änderung im Arbeitszeitgesetz will er nicht angehen. Dabei gehören beide Themen unbedingt zusammen."

"Bei der Modernisierung des Sozialstaates, da passiert mir auch generell viel zu wenig", kritisierte Vogel. "Beim Blick auf den demografischen Wandel geht es in die falsche Richtung. Und bei der Digitalisierung, dem Wandel der Arbeitswelt durch die Digitalisierung, die ja auch einen modernisierten Sozialstaat erfordert, da fehlen mir die großen Würfe und mutigen Initiativen."/rm/DP/zb

