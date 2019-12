Das Berufsleben ist zu kurz, um nicht das Beste aus dem Job zu machen. Diese guten Vorsätze helfen, damit die Arbeit 2020 erfüllender, produktiver und stressfreier wird.

Der Jahreswechsel ist die Zeit der guten Vorsätze. Die lohnen sich nicht nur im Privatleben. Beruflich ist der Start ins neue Jahr der ideale Zeitpunkt, um Ambitionen zu wagen. Dass einem zum Jahresende in Sachen Produktivität und Motivation die Puste ausgeht, ist normal. Aber wie zufriedenstellend fällt Ihr beruflicher Jahresrückblick 2019 insgesamt aus?

Nehmen Sie sich Zeit für eine Bilanz: Das hat Ihr Arbeitsjahr geprägtDas waren Erfolgserlebnisse, die es in dieser Weise früher nicht gegeben hätte.Das hätte besser laufen sollen.Das hat Spaß gemacht.Das hat zunehmend genervt.

Daraus folgt die Frage: Was ist nötig, damit der Beruf 2020 (noch) mehr Erfüllung bringt und man aus professioneller Sicht am Ball bleibt? Hier sind fünf Anregungen für gute Vorsätze für das neue Jahr.

Job-Vorsatz #1: Mehr aus dem Beruf herausholen

Der beruflichen Optimierung sind natürliche Grenzen gesetzt. Aber es gibt eine Menge Stellschrauben, an denen man drehen kann, ohne gleich an den Grundfesten des Jobs zu rütteln. Nicht alles muss ständig Spaß machen. Aber wer mit Blick auf das neue Jahr so gar nichts hat, worauf man sich freut oder auf das man gespannt ist, sollte aus purer Eigenverantwortung versuchen, mehr aus dem Job herauszuholen.

Sowohl Selbstständige als auch Angestellte können Schwerpunkte verschieben, um Produktivität und Zufriedenheit zu steigern. Dazu kann es gehören, sich im neuen Jahr wieder stärker Themen zuzuwenden, die einen fordern und wirklich interessieren. Die werden mit der Zeit oft schleichend von Aufgaben überdeckt, die leicht von der Hand gehen, aber weniger sinnstiftend sind. Routine ist gut, aber sollte nicht komplett den Arbeitsalltag bestimmen.

Die Zufriedenheit mit dem Job hängt natürlich neben den Inhalten maßgeblich von der Würdigung der Leistung und des Engagements ab. Fragen Sie endlich nach der überfälligen Gehaltserhöhung oder arbeiten Sie in den nächsten Monaten gezielt auf das Lohnplus hin. Unterschätzen Sie dabei nicht, was gute Benefits an Gegenwert bringen ...

