Die Mitglieder der Klimaschutz-Unternehmen haben sich freiwillig zu messbaren und ambitionierten Zielen bei Klimaschutz und Energieeffizienz verpflichtet und herausragende Energieeffizienzprojekte in ihren Unternehmen erfolgreich umgesetzt. Der Verband ist ein Unternehmens-netzwerk, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen klimapolitischer Ziele einsetzt.

Auf ihrer Mitgliederversammlung, am 13. November 2019 in Einbeck, haben die Klimaschutz-Unternehmen einen neuen Vorstand gewählt. Jörg Schmidt, Head of Public Relations bei der Viessmann Group, wurde einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Markus Mettler, Technischer Betriebsleiter bei der ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG und Annika Trappmann, Management- und CI-Beauftragte der Blechwarenfabrik Limburg GmbH wurden als Stellvertreter neu in den Vorstand gewählt.

"Eines der wichtigsten Ziele meiner Vorstandstätigkeit ist es, die ...

