Es ist mittlerweile über zweieinhalb Jahre her, dass Investoren von Apples (WKN: 865985) Space-Ambitionen gehört haben. Im Jahr 2017 hatte das Unternehmen zwei hochrangige Führungskräfte von Alphabet abgeworben, John Fenwick und Michael Trela, die sich bei Google auf Satelliten- und Raumfahrtprojekte spezialisiert hatten. Die einzig logische Erklärung dafür war, dass Apple Space-Internet in Betracht zog - also die Bereitstellung von Daten durch eine Konstellation von geosynchronen Satelliten -, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...