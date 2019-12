Die Gerätesteckernorm IEC 60320 stellt einen weltweit gültigen Standard dar. Globale Standards machen es sowohl den Komponenten- als auch den Geräteherstellern einfach, garantiert passende Steckvorrichtungen zu evaluieren. Man kann sich also sicher sein, dass der Stecker des europäischen Herstellers A auch problemlos mit der Steckdose des asiatischen Anbieters B funktionieren wird. Darüber hinaus ist die Sicherheit gegen elektrischen Schlag ebenso wie gegen Brand geprüft. Harmonisierung mit IEC 60320 Das niedrigere Netzspannungsniveau in Nordamerika führte dazu, dass in den USA und Kanada eigene, ...

