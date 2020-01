Durch den technologischen Wandel sind viele traditionelle Geschäftsmodelle zum Aussterben verurteilt. Wirklich? Drei Betroffene sagen, warum sie trotzdem mit Optimismus ins nächste Jahrzehnt gehen.

Zum Beispiel Videotheken: Im Jahr 2008 gab es in Deutschland noch fast 3000, 2018 waren nur 432 übrig. Oder Spielwaren: Die kaufen nur noch 28 Prozent der Deutschen in stationären Fachgeschäften. Und die einst in Innenstädten wie Szenevierteln reihenweise zu findenden Platten- und CD-Läden sind verschwunden. Oder zu Reservaten spleeniger Liebhaber geworden.

Und das dürfte nur der Anfang gewesen sein.

Wer geht noch zum Kiosk, wenn Zigaretten und Zeitungen nicht mehr gefragt sind? Wer in die Bankfiliale, wenn sich Geld bequem per Smartphone überweisen lässt? Und braucht man wirklich noch Tankstellen, wenn alle Autos künftig elektrisch fahren? Wer hier arbeitet, muss Angst vor der Zukunft haben. Oder diese selbst in die Hand nehmen, indem er sich verändert.

Warum ausgerechnet ein Tankstellenpächter, eine Bankfilialleiterin und ein Reisebüroinhaber zuversichtlich ins neue Jahrzehnt gehen, erzählen sie hier.

Sven Noack, Tankstellenpächter

Ich bin mir sicher: Die Leute werden auch in 10 oder 20 Jahren noch Benzin und Diesel tanken. Elektromobilität wird in den nächsten Jahren ein Nischenprodukt bleiben, der Ausbau geht nur langsam voran. Klar könnte ich hier Ladesäulen installieren. Aber das ist eine gewaltige Investition. Eine Säule kostet zwischen 20 000 und 50 000 Euro. Ich bin mir nicht sicher, dass sich das lohnt. Ich bin seit fünf Jahren bei Q1, einer mittelständischen Mineralölgesellschaft, und betreibe in den Berliner Stadtteilen Pankow und Mariendorf zwei Tankstellen. Um die Zukunft ist mir nicht bange. Wenn ich von der Krise der Tankstellen lese und höre, kann ich das nicht bestätigen. Zu uns kommen seit Jahren mehr Kunden, unsere Einnahmen steigen.

Das liegt vor allem am Service, den wir bieten. Bei uns sollen sich die Leute wohlfühlen. Wir haben ein kleines Restaurant eingerichtet, eine Köchin eingestellt, da wird noch gekocht wie zu Hause. Es kommt keine Industrieware, sondern frisch geerntetes Gemüse auf den Tisch. Heute gibt es einen Klassiker, Königsberger Klopse.

Bei uns können die Leute auch bezahlen, wie sie wollen - bar, per Karte oder mit dem ...

