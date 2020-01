Berlin (ots) - Die Lieferando.de Neujahrs-Umfrage zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen auch 2020 noch an guten Vorsätzen festhält: ganze 83% wollen ihr Leben im neuen Jahr zum Positiven verändern. Lieferando.de hat nachgefragt, welchen Bereichen dabei ganz besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.Der erste Tag des Jahres könnte ein Tag wie jeder andere sein und trotzdem wird viel Zeit in Rückblicke, Rankings und Pläne investiert. Für die Meisten ist es daher fast selbstverständlich darüber nachzudenken, was im neuen Jahr anders werden soll. Das nutzte Lieferando.de, um in einer Neujahrs-Umfrage nach den Vorsätzen der Deutschen für das Jahr 2020 zu Fragen.Menschen sind verrückt nach Trends - vor allem, wenn es um die Gesundheit geht: 43% der Befragten möchten sich im kommenden Jahr gesünder ernähren. 31% möchten abnehmen und 30% würden dafür sogar komplett auf Zucker verzichten.Es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf unsere Gesundheit haben können. So ist es wenig überraschend, dass 39% der Befragten im kommenden Jahr mehr Sport treiben wollen.Hält man schon mit dem 01. Januar an den guten Vorsätzen fest oder macht man den ersten Tag des Jahres gleichzeitig auch zum ersten Schummeltag des Jahres? Nach einer feuchtfröhlichen Silvesternacht ist es fast selbstverständlich das neue Jahr erst einmal langsam anzugehen und die Punkte auf der To-Do Liste getrost zu vernachlässigen. Dieses Muster kann zumindest Lieferando.de verzeichnen. Denn für die Partnerrestaurants von Deutschlands größter Online -Essenbestellplattform ist der erste Januar eines jeden Jahres gleichzeitig auch der fleißigste.Ob man das neue Jahr allerdings direkt mit einem Salat startet oder Schritt für Schritt in Richtung gesunde Ernährung geht. Im Vordergrund sollte vor allem eins stehen: die Freude am Essen.Pressekontakt:Für alle Ergebnisse der Lieferando.de Neujahrsumfrage kontaktierenSie bitte: press@takeaway.comOriginal-Content von: Lieferando.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113029/4481048