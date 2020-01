Unterföhring (ots) - Kann der Donnerstag schöner sein? Am 30. Januar startet Weltstar Heidi Klum die Suche nach "Germany's next Topmodel" 2020 auf ProSieben. Heidi Klum: "Auch in dieser 15. Staffel von GNTM freue ich mich auf Diversity und viele unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere im Cast. Aber wer hat das gewisse Etwas? Wer hat das Zeug zu einem Topmodel?Und genau um diese besondere Eine zu finden, habe ich mir natürlich jede Woche wieder professionelle Unterstützung geholt." Als Gast-Juroren unter anderem mit dabei: Topmodel und Schauspielerin Milla Jovovich, die amerikanischen Modedesigner "The Blonds", Star-Fotograf Rankin, der englische Modedesigner Julien MacDonald, sowie die beiden international gefragten Topmodels Stella Maxwell und Joan Smalls.Heidi Klum: "Meine Gast-Coaches werden mit meinen Kandidatinnen arbeiten und sie bei ihren Walks und Shootings unterstützen und verbessern. Sie alle kennen sich in der Model-Branche bestens aus und können meinen Topmodel-Anwärterinnen wertvolle Ratschläge geben. Ich freue mich sehr über ihren Support.""Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" ist eine Produktion der Redseven Entertainment GmbH."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - die 15. Staffel ab 30. Januar 2020, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1192/1172Tina.Land@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susanne Karl-MetzgerTel. +49 [89] 9507-1173Susanne.Karl-Metzger@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4481059