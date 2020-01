Die meisten guten Vorsätze sind nach wenigen Wochen vergessen. Doch wer seine Ziele richtig setzt, kann dem entgehen - und im Jahr 2020 zufriedener und gesünder werden.

So manchem Anfang wohnt eine Enttäuschung inne. Zum Jahreswechsel lässt sich das besonders gut beobachten: Knapp ein Viertel der Deutschen wird sich vornehmen, dass es nun wirklich vorbei ist mit dem Rauchen, dem Alkohol oder dem fettigen Essen. Dass man mehr Zeit mit der Familie verbringen und mehr Sport machen, mehr sparen und weniger Zeit bei Facebook verbringen wird. Kurz: Dass die 2020er-Version des Selbst eine bessere sein wird, als alle Iterationen zuvor.

Leider klappt das nur selten, wie eine aktuelle Umfrage von Statista zeigt. Nur 20 Prozent der Befragten gaben an, ihre guten Vorsätze in der Vergangenheit nicht gebrochen zu haben. Die meisten schafften es immerhin ein paar Wochen, manche scheiterten sogar schon in der Silvesternacht. Doch das muss nicht sein. Verhaltensforscher, Ökonomen und Psychologen haben in zahlreichen Studien gezeigt, wie man Ziele klüger setzt und mit schlechten Gewohnheiten bricht.

Mehrfache Neustarts

Die Intuition der guten Vorsätze zum neuen Jahr ist eigentlich gut. Die Kalender für 2020 sind jetzt noch fast leer, viel Raum für all die Besuche im Fitnessstudio oder die Meditationspausen, die man sich vorgenommen hat. Psychologen sprechen vom "fresh start effect", der durch den Jahreswechsel ausgelöst wird. Managementforscher um Jason Riis von der Harvard Business School konnten nachweisen, dass nach solchen zeitlichen Meilensteinen die Motivation deutlich ansteigt, ein Ziel zu erreichen.

Die Logik dahinter beschreiben sie so: Das alte Ich hat es im Jahr 2019 zwar nicht geschafft, abzunehmen, aber dieser Fehlschlag liegt nun in der Vergangenheit. Das neue Jahr ist so gesehen ein unbeschriebenes Blatt. Man startet bei null und der alte Misserfolg drückt die Motivation nicht mehr. Damit dieser Effekt nicht nach wenigen Wochen wieder verpufft, empfehlen die Forscher einen Trick. In einigen Experimenten konnten sie nämlich nachweisen, dass nicht nur das neue Jahr einen neuen Start verspricht, sondern auch andere Tage, wie der erste eines Monats, der Beginn eines neuen Semesters oder einer Jahreszeit, oder auch der eigene Geburtstag. Wer diese Daten bewusst zum Anlass nimmt, alte Misserfolge zurückzulassen und sich neue Ziele zu setzen, geht diese motivierter an.

Gruppenzwang nutzen

Für Fitnessstudios beginnt mit dem Januar die wichtigste Zeit ...

