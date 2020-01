Bereits in der Nacht kommt es zu Zusammenstößen mit der Polizei - am ersten Nachmittag des neuen Jahres sind Protestierende abermals in den Straßen Hongkongs unterwegs.

In Hongkong haben Demonstranten das neue Jahr mit einem Marsch gegen die Regierung eingeläutet. Am Neujahrsnachmittag zogen Tausende durch die chinesische Sonderverwaltungszone. Viele trugen Masken, andere britische und US-amerikanische Fahnen, wie auf Fotos zu sehen war. In der Nacht zu Mittwoch war es abermals zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen.

Seit mehr als einem halben Jahr fordern Regierungskritiker demokratische Reformen in Hongkong. Im Juni hatten sich die Proteste an einem Gesetzesentwurf entzündet, der eine Auslieferung von Verdächtigen an Festlandchina ermöglichen sollte. Die Vorlage ...

