Bei der Nvidia-Aktie gönnten sich die Bullen zum Ende des alten Jahres eine kurze Auszeit. Sie begann am 23. Dezember, als der Kurs bei 241,81 US-Dollar ein neues Hoch erreicht hatte. Anschließend fiel der Wert wieder zurück und stabilisierte sich erst am letzten Tag des Jahres auf dem Niveau von 231,06 US-Dollar. Von hier aus vollzog die Aktie allerdings einen dynamischen Anstieg, sodass der Jahresschlusskurs wieder bei 235,30 US-Dollar ausgebildet werden konnte. Setzt sich diese Entwicklung am ... (Dr. Bernd Heim)

