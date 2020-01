Keine Zinseinnahmen und Investitionen in Alkohol: Insha will mit dem islamischen Bankwesen nach Deutschland bald auch ganz Europa überzeugen.Islamkonforme InvestmentsVor einem Jahr startete Insha als Startup mit einer eigenen Banking-App in Deutschland. Seitdem ist viel passiert und die Pläne für die Zukunft sind groß. Auf den ersten Blick erinnert die moderne und übersichtliche Aufmachung der App an andere Finanz-Startups wie N26 und genau die sieht Insha auch als seinen Wettbewerber. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...