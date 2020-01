Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Rund um den Jahreswechsel haben gute Vorsätze Hochkonjunktur. Gesünder leben und ein paar Pfund abnehmen, das nehmen wir uns besonders häufig vor. Eine gute Idee, findet Petra Terdenge:Sprecherin: Es muss ja nicht gleich die Model-Figur sein. Aber Übergewicht sorgt für ein erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck oder Schlaganfälle. Wenn wir ein kleines bisschen abnehmen leben wir deutlich gesünder, sagt Barbara Kandler-Schmitt von der Apotheken Umschau:O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 13 sec."Wer sein Körpergewicht nur um fünf bis zehn Prozent senkt, kann dieses Risiko deutlich reduzieren. Denn dann normalisieren sich Blutdruck-, Blutzucker- und Blutfettwerte und wir fühlen uns insgesamt wohler."Sprecherin: Wer abnehmen will, denkt oft zuerst an eine Diät. Doch laut einer aktuellen finnischen Studie machen Diäten sogar dick:O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 19 sec."Zwar verliert man zu Anfang viel Wasser und auch Fett, doch dann drosselt der Körper seinen Grundumsatz. Wer nach einer Hungerkur zu den alten Essgewohnheiten zurückkehrt, hat die Kilos also schnell wieder drauf. Langfristig erfolgversprechend sind deshalb nur eine dauerhafte Ernährungsumstellung und mehr Bewegung."Sprecherin: Wer gesund abnehmen möchte, greift am besten zu Lebensmitteln mit niedriger Energiedichte:O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 18 sec."Dazu gehören fast alle Obst- und Gemüsesorten, Salat, Hülsenfrüchte, fettarme Milchprodukte, Fisch und mageres Fleisch. Und wer bei den Kohlenhydraten überwiegend auf ballaststoffreiche Vollkornprodukte setzt, darf sich auch ab und zu mit einer Pizza belohnen."Weitere Tipps finden Sie ab sofort auch im Ratgeber "Gesund abnehmen". Das Buch stammt aus einer neuen Reihe der Apotheken Umschau und ist für alle gedacht, die ihren guten Vorsatz auf gesunde Art und Weise umsetzen wollen.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4481548