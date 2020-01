Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TUI - In der Debatte um strengere Haftungsregeln für Pauschalreisen nach der Pleite des britischen Anbieters Thomas Cook hat sich der deutsche Marktführer Tui gegen eine Verschärfung ausgesprochen. "Wenn ich mir die Struktur des verbleibenden Reisemarktes ohne Thomas Cook anschaue, erwarte ich in den nächsten Jahren keinen weiteren Zwischenfall in dieser Größenordnung", sagte Tui-Deutschlandchef Marek Andryszak. "Die Tui ist ein kerngesundes Unternehmen und die bestehende Versicherung aus unserer Sicht ausreichend." (Funke Mediengruppe)

EON - Der Energiekonzern Eon kommt bei der Integration von Innogy gut voran, so dass nun weniger Stellen als angekündigt wegfallen könnten. "Es bleibt bei unserem Ziel, bis 2022 Synergien von 600 bis 800 Millionen Euro zu realisieren und vor diesem Hintergrund bis zu 5.000 Stellen abzubauen. Es kann sein, dass wir am Ende mit einem geringeren Abbau auskommen, das würde mich freuen. Synergien lassen sich schließlich auch bei den Sachkosten heben", sagte Eon-Chef Johannes Teyssen. (Rheinische Post)

DEUTSCHE BAHN - Die Kunden der Deutschen Bahn sollen schon bald in Zügen und an Bahnhöfen besser surfen können, sagte Bahnvorstand Sabina Jeschke. Derzeit werde ein zusammenhängendes Netzwerk aufgebaut. Dadurch soll ein einheitliches WLan-Netz im Zug und an den Stationen entstehen, was unterbrechungsfreies Surfen und Telefonieren möglich machen soll. (FAZ S. 26)

January 02, 2020

