FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.01.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 0.080 EURRAC XFRA US76009N1000 RENT-A-CENTER INC. DL-,01 0.258 EURCMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.802 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EURA64 XFRA ID1000111305 ADARO ENERGY TBK RP 100 0.004 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EURRE21 XFRA ES0173093024 RED ELECTRICA CORP.EO-,50 0.273 EURBXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.254 EURPSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.392 EURWTEE XFRA DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ 0.198 EURWTEI XFRA DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ 0.425 EURWTES XFRA DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ 0.147 EUR53L XFRA CA8935781044 TRANSCONTINENTAL A SV 0.150 EUR