Da die Wirtschaft vor Umbrüchen steht, sollten Absolventen ihren Beruf mit Bedacht wählen. Dass sich der Einstieg nicht in alle Branchen lohnt, zeigt eine Analyse der Unternehmensberatung Advyce für die WirtschaftsWoche.

Automobilbranche

Was Absolventen verdienen und wie viel sie später erwarten könnenEinsteiger erhalten 40.000 bis 70.000 Euro Jahresgehalt. Die Faustregeln lauten: "Hersteller zahlen besser als Zulieferer" und "Ingenieure bekommen mehr Geld als Betriebswirtschaftler, IT-Profis oder Sozialwissenschaftler". Auch regional gibt es Unterschiede: In Hessen sind die Gehälter am höchsten, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg, sagt Stefan Precht, Automobilexperte von Advyce. Wer ins Management aufsteigt, kann 90.000 Euro bis 150.000 Euro Jahresgehalt erzielen.

Wie die Branche heute aussieht und wohin sie sich entwickeltDie Automobilindustrie ist Deutschlands wichtigster Industriezweig: Mehr als 800.000 Mitarbeiter erwirtschaften über 4,5 Prozent der deutschen Bruttowertschöpfung. "Seit Jahren steigt die Veränderungsgeschwindigkeit der Branche und der Druck", so Precht. Die Gründe sind zum Beispiel der Dieselskandal und seine Folgen, schärfere CO2-Grenzwerte, neue Technologien wie assistiertes und automatisiertes Fahren und neue Geschäftsmodelle in Form von Mobilitätsdiensten. "Das treibt insbesondere die Investitionen und den Entwicklungsaufwand dramatisch nach oben", weiß Precht.

Seit 2018 geht der Umsatz der deutschen Automobilindustrie um zehn bis 25 Prozent zurück. Die Ergebnisse brechen drastisch ein: Die Unternehmen reagieren mit Sparprogrammen und erheblichem Personalabbau, die ersten müssen Insolvenz anmelden. Sie stoppen weitgehend die Einstellungen, außer bei den Trendthemen. "Besonders Softwareentwickler und Spezialisten für die neuen Technologien haben weiterhin Konjunktur", sagt Advyce-Berater Precht. Für 2020 sind die Aussichten in der Automobilbranche jedoch insgesamt wieder besser als 2019.

Welche Gefahren der Automobilbranche drohenDer Export der deutschen Hersteller schwächelt, insbesondere nach China und durch seine lokalen Anbieter. Der Freihandel, jahrelang die wichtige Plattform des deutschen Exporterfolgs, wird von Populisten angegriffen, analysiert Stefan Precht. Hinzu kommen neue Wettbewerber, die selbstbewusst und mutig auftreten und die Veränderungen für sich nutzen. Sie haben sich binnen weniger Jahre an die Spitze gesetzt bei den Trendthemen Elektrofahrzeuge oder Mobilitätsdienste. Sie agieren weder in der Nische noch jenseits der Ozeane, so Precht: Tesla wird eine Giga-Factory in Brandenburg bauen. CATL, der chinesische Batteriezellenfertiger, investiert fast zwei Milliarden Euro in das ehemalige Bosch Werk in Arnstadt. Auch Uber ist schon hier. Zudem gibt es eine Reihe spannender deutscher Start-Ups und auch Fahrzeughersteller, wie die Deutsche Post mit dem StreetScooter oder E.Go.

Wie die Karrierechancen stehenBerater Precht prognostiziert: Große Veränderungen schaffen große Chancen - besonders für den Einzelnen. Deutschland wird ein führender Automobilstandort bleiben und die Automobilindustrie weiterhin attraktiv und spannend für ihre Beschäftigten sein. Verständnis für Technologien, Digitalisierung, Softwareentwicklung sind förderlich. Diese Profile sind auf der Arbeits- wie auf der Leitungsebene zu wenig vertreten - und auf sie wird es künftig ankommen. Die vielen neuen Spieler am Markt bringen frischen Wind und somit auch Chancen auf Wachstum und Karrieren. Diese neuen Disruptoren schätzen den Standort Deutschland wegen der Arbeitskräfte, der Lieferantenstruktur und des Verständnisses für das Automobil.

Banken

Was Absolventen verdienen und wie viel sie später erwarten könnenEinsteiger können bei Banken Gehälter von 40.000 Euro bis 60.000 Euro verdienen. Im Management wird Abteilungsleitern 90.000 und Bereichsleitern 150.000 Euro Jahresgehalt gezahlt.

Wie die Branche heute aussieht und wohin sie sich entwickeltBanken geht es hierzulande seit vier Jahren immer schlechter, urteilt Bankenexperte Jens Wöhler von Advyce. Niedrige Zinsen drücken auf den Zinsertrag, andere Ertragsquellen können das nicht wettmachen. Auf der anderen Seite kosten die dringend notwendige Modernisierung der IT und das Einhalten immer neuer aufsichtsrechtlicher Vorgaben viel Geld. Und den Kunden im nächsten Jahr zu erklären, dass Sie vermutlich auf breiter Front Zinsen an die Bank zahlen müssen, statt Zinsen zu bekommen, macht das Leben der Banker ungemütlich. Zum Beispiel die Deutsche Bank und Commerzbank, aber auch Sparkassen sowie Genossenschaftsbanken entlassen Mitarbeiter und schließen Filialen.

Welche Gefahren den Banken drohenNeue, branchenfremde Marktakteure wie Check 24 drängen in das angestammte Bankgeschäft ebenso wie neue Banken, die Bankgeschäfte nur über das Smartphone anbieten und für breite Zielgruppen gutes Marketing betreiben, beobachtet Wöhler. Hinzu kommen Anbieter, die im Wertpapiergeschäft keine oder kaum noch Gebühren verlangen wie Trade Republic oder Justtrade. Und die großen Tech-Konzerne - Google, Apple, Amazon -, entwickeln eigene Bezahlsysteme und bieten schrittweise auch Bankdienstleistungen an. Bei diesen neuen Marktteilnehmern gibt es entsprechend neue Karrierechancen.

Wie die Karrierechancen stehenWer bei Banken einsteigt, sollte Herausforderungen lieben. Die ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Herausforderungen gepaart mit anspruchsvollen Kunden, die bequeme und leicht verständliche Lösungen suchen, bilden ein anspruchsvolles Umfeld, bilanziert Berater Wöhler. Die Bankenbranche biete Chancen für IT-Profis und Projektmanager für die digitale Transformation, für Experten in aufsichtsrechtlichen Bereichen wie Compliance oder Geldwäsche und für Kundenbetreuer.

Pharmabranche und Gesundheitsmarkt

Was Absolventen verdienen und wie viel sie später erwarten könnenEinsteiger können nach der Uni zwischen 35.000 Euro und 42.000 Euro Jahresgehalt erwarten. Wer mit Mitte 40 im Management landet, verdient zwischen 120.000 Euro und 150.000 Euro im Jahr.

Wie die Branche heute aussieht und wohin sie sich entwickeltDas Gesundheitswesen bleibt Wachstumsbranche, Jobmotor und Umsatztreiber für die Wirtschaft. Roland Mönikes, Experte für die Gesundheitsbranche bei Advyce, sieht mehrere Gründe dafür: Der Anteil älterer und pflegebedürftiger Menschen steigt stetig, schneller als die Zahl des Pflegepersonals. Bei einer steigenden Zahl chronischer Krankheiten gibt es immer noch zu viele Krankenhäuser mit hohem Spezialisierungsgrad und zu wenig konzentrierte medizinischer Exzellenz. Gleichzeitig machen die innovativen digitalen Technologien große Fortschritte, die den Fortschritt im Gesundheitswesen rapide vorantreiben. Vor diesem Hintergrund sei zu erwarten, dass die Ausgaben im Gesundheitswesen steigen werden, so Mönikes.

Unternehmen und Organisationen, die es schaffen, die patientenzentrierte Versorgung sowie deren Zugang und Erschwinglichkeit etwa durch den Einsatz digitaler Technologien wie Blockchain, RPA, Cloud, künstliche Intelligenz und Robotik bis hin zum Internet der medizinischen Dinge (IoMT) in Sachen Genauigkeit, Qualität und Geschwindigkeit auf ein neues Niveau zu heben, werden zu den Gewinnern in diesem Markt gehören, erwartet Mönikes.

Welche Gefahren der Pharma- und Gesundheitsbranche drohenVersicherte verlieren zunehmend das Vertrauen in das deutsche Gesundheitssystem. Lange Wartezeiten auf einen Facharzttermin, wenig Zeit der Ärzte beim Behandeln, eine massive Unterdeckung auf der Seite der Pflegekräfte beunruhigen sie. Es besteht auch im Gesundheitssektor die Gefahr, dass die Patienten und Versicherten bald öffentlich auf die Missstände aufmerksam machen.

Wie die Karrierechancen stehenDie alternde Bevölkerung und die zunehmend gesundheitsorientierte Gesellschaft sorgt für überdurchschnittliches Branchenwachstum: Die Investitionen in die eigene Gesundheit, in Fitness, Ernährung und Prävention, steigen. Attraktiv sind Arbeitgeber für qualifiziertes Gesundheitspersonal, die neben attraktiver Bezahlung auch ein attraktives Arbeitsumfeld schaffen. Die Automatisierung wird sich auf viele Verwaltungsprozesse auswirken. Telemedizin und digitale Medizintechnik werden "Überall-Pflege-Modelle" ermöglichen und von Krankenkassen finanzierte digitale Applikationen werden dafür sorgen, dass sich Patienten bewusster verhalten und die Prävention befördern.

Maschinenbau

Was Absolventen verdienen und wie viel sie später erwarten können Einsteiger können nach der Universität zwischen 35.000 Euro und 70.000 Euro im Jahr verdienen. Für Managementpositionen lassen sich im Maschinenbau ab dem 45. Lebensjahr 80.000 Euro bis 150.000 ...

