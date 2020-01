flatex Morning-news: Das neue Jahr ist auch der Beginn eines neuen Jahrzehnts. Es ...

Marktüberblick

Das neue Jahr ist auch der Beginn eines neuen Jahrzehnts. Es gibt trotz aller Unwägbarkeiten in Bezug auf die deutsche Wirtschaft und die deutsche Industrie durchaus Gründe mit Zuversicht in die die neuen "Zwanzigerjahre" zu blicken. Allen Lesern des Flatex-Newsletters wünschen wir an dieser Stelle vor allem erst einmal ein "Frohes und Gesundes Neues Jahr 2020"! Das Börsenjahr 2019 entpuppte sich in Retrospektive als ein guter Jahrgang, denn der Deutsche Aktienindex konnte das Jahr mit einem Kurszuwachs von 25,48 Prozent mit einer mehr als nur zufriedenstellenden Performance abschließen (man erinnere sich einmal mehr: via EZB bekommen wir nämlich nur schlappe 0,00 Prozent Leitzins serviert). Vor allem bügelte der DAX die Jahresnegativperformance von 2018 in Höhe von 18,26 Prozent somit zufriedenstellend aus. Am letzten Handelstag des Jahres 2019 schloss der deutsche Leitindex via Xetra mit einem Minus von 0,66 Prozent bei 13.249,01 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt lag nur noch bei "dünnen" 1,36 Mrd. Euro. Der EuroStoxx50 hingegen verlor nur 0,09 Prozent auf 3.745,15 Punkte. An der Wall Street konnten die drei US-Leitindizes durchweg mit leichten Kursgewinnen aus dem Handel gehen. Die beiden US-Leitindizes NASDAQ100 mit 37,60 Prozent und S&P500 mit 28,50 Prozent konnten den DAX "outperformen". Der Dow Jones legte in 2019 im direkten Vergleich zum DAX "nur" um 22,01 Prozent zu.

Der Donnerstag ist ein Tag der Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe für den Dezember. Die Daten werden um 09:15 Uhr für Spanien, um 09:45 Uhr für Italien, um 09:50 Uhr für Frankreich, um 09:55 Uhr für Deutschland, um 10:00 Uhr für die Eurozone, um 10:30 Uhr für Großbritannien und um 15:45 Uhr für die USA ausgewiesen. Zudem wäre um 14:30 Uhr noch auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zu achten, die auf wöchentlicher Basis publiziert werden. Von der Unternehmensseite bleibt die Agenda ohne relevante Quartalsberichte.







Ausblick DAX

Das neue Jahr begann für die asiatisch-pazifischen Leitindizes überwiegend mit Kurzzuwächsen. In Japan blieben die Börsen aber feiertagsbedingt geschlossen. Auch die US-Futures wiesen kurz vor dem Ende der asiatischen Handelszeit durchweg Zugewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.225 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete das Jahr 2019 am Montag, den 30. Dezember 2019 via Xetra mit einem Kursverlust von 0,66 Prozent bei 13.249,01 Punkten. Ausgehend vom 2019er-Jahreshoch des 16. Dezember 2019 bei 13.425,73 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 19. Dezember 2019 bei 13.140,22 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.283/13.317/13.358 und 13.425 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.467/13.493/13.535 und 13.602 Punkten in Betracht zu ziehen. Auch das Rekordhoch vom 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten wäre unverändert ein weiteres Ziel auf der Oberseite. Die Unterstützungen wären bei 13.208 und 13.140 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 13.099/13.073/13.031 und 12.964 Punkten auszumachen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/