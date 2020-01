Krakau, Polen (ots/PRNewswire) - Vasco Electronics gibt die Markteinführung des Vasco Translator bekannt. Die offizielle Veranstaltung findet am 7. Januar im CES 2020 in Las Vegas statt.Eine der aufregendsten und innovativsten Funktionen des neuen Vasco Translator ist die integrierte SIM-Karte mit kostenlosem, unbegrenztem und lebenslangem Internetzugang für Übersetzungen in mehr als 150 Ländern. Er gibt dem Benutzer die Freiheit, mehr als 50 Sprachen zu übersetzen, ohne nach WiFi suchen oder eine Verbindung über ein Mobiltelefon herstellen zu müssen, was mit überhöhten Roaming-Gebühren verbunden sein könnte.Die vorrangigen Ziele für den neuen Vasco Translator waren: Intuitivität, Reaktionsgeschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Er erleichtert die Kommunikation und beseitigt die Sprachbarriere, selbst für diejenigen, die sich nicht gern mit modernen elektronischen Geräten mit ihren Tausenden von Funktionen beschäftigen.Vasco Electronics ist auf die Bereitstellung von Übersetzungen spezialisiert, wenn es darauf ankommt. Der Vasco Translator ist der natürliche Nachfolger des Vasco Mini 2, eines Verkaufsschlagers des Unternehmens. Das neue Gerät verfügt über alle Funktionen des Mini 2, beinhaltet aber Updates und Verbesserungen in Design und Funktionalität. Die integrierte Multi-Sprech-Funktion ermöglicht es Ihnen, zu 100 Personen gleichzeitig zu sprechen. Das ist ideal für Gruppenkonferenzen.Das Gerät nutzt ein erstklassiges Mikrofon zur Rauschreduzierung, um unerwünschte Hintergrundgeräusche um bis zu 99 % zu eliminieren. Das Design kombiniert die beste Übersetzungsmaschinentechnologie mit Servern, die strategisch in Europa, Asien und Nordamerika verteilt sind. Das Gerät verbindet sich immer mit dem nächstliegenden Server, was die Übersetzungsgeschwindigkeit erheblich erhöht.Der Übersetzer wurde stilbewusst gestaltet und kommt in vielen lebhaften Farben.Vasco verwendet Sprachsynthesizer von Ivona, um für jede Sprache die beste Aussprache auf dem Markt mit einem perfekten Akzent zu bieten. Das Ergebnis sind Übersetzungen von besserer Qualität als die von kostenlosen Apps. Diese Genauigkeit ist von entscheidender Bedeutung, da ein falsch übersetztes Wort die Bedeutung des gesamten Satzes völlig verändern kann.Vasco Electronics führt die Technologietrends durch die Implementierung modernster Lösungen in Geräten und Software an. Vasco ist das größte Unternehmen der Welt, das sich auf das Design und die Herstellung von hochmodernen elektronischen Übersetzern wie des Vasco Translator spezialisiert hat, dessen Einführungspräsentation auf der CES stattfinden wird.CES ist der weltweite Treffpunkt für diejenigen, die im Geschäft der Verbrauchertechnologien erfolgreich tätig sind. Die Fachmesse wird jedes Jahr von der Consumer Technology Association in Las Vegas, Nevada, veranstaltet. Die CES 2020 (https://www.ces.tech/) wird vom 7. bis zum 10. Januar für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Sie können Vertreter von Vasco Electronics an Stand Nr. 45946 auf der Tech West - Sands Expo vorfinden.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1057610/Vasco_Logo.jpgPressekontakt:Agnieszka Noskowskaa.noskowska@vasco-electronics.com+48507097120Original-Content von: Vasco Electronics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139981/4481569