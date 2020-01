Mit deutlichen Gewinnen haben sich am Donnerstag die chinesischen Börsen präsentiert, während in Japan kein Handel stattfand. Auch an den meisten anderen asiatischen Aktienmärkten ging es nach oben.

Für Kauflaune sorgte die Entscheidung der chinesischen Zentralbank (PBOC), die Reserveanforderungen für Banken weiter zu senken. Damit sollen die Voraussetzungen zur Kreditvergabe verbessert und die Konjunktur angekurbelt werden. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe Chinas verringerte sich unterdessen von November auf Dezember zwar leicht, bewegt sich aber weiterhin im expansiven Bereich.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen stieg um 1,36 Prozent auf 4152,24 Punkte. In Hongkong notierte der Hang Seng zuletzt 1,16 Prozent höher bei 28 516,65 Punkten. Der japanische Leitindex Nikkei hatte am letzten Handelstag 2019 mit einem Minus von 0,76 Prozent bei 23 656,62 Punkten geschlossen./mf/fba

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0039 2020-01-02/08:36