Nach einer Bauzeit von weniger als einem Jahr rollte am letzten Tag des alten Jahres das erste Fahrzeug vom Band der neuesten TESLA-Fabrik. Nun ist Brandenburg an der Reihe, diesen Rekord zu erreichen oder gar zu brechen. Halb Deutschland wird darauf schauen. TESLA ist mit 75 Mrd. Dollar Marktwert so teuer wie DAIMLER (umgerechnet). Wer von beiden ist besser? Es ist die erste Industriewette des neuen Jahres.



