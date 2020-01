Neben seinem weitreichenden Angebot an Standard-Produkten bietet Mouser auch erst kürzlich auf den Markt gekommene Produkte und will Entwicklern dadurch dabei helfen, frühzeitig Designs mit längerer Lebensdauer und besserer Leistungsfähigkeit zu entwickeln (Bild 1). Seit der Firmengründung 1964 beschäftigt der Distributor 2019 aktuell etwa 2500 Angestellte und investiert auf seinem Campus in Texas derzeit in Lagerkapazität, Bürofläche und in den Internetauftritt (Bilder 2, 3 und 4). Geht heute eine Bestellung vor 20 Uhr Texas-Zeit ein, verlässt die Ware meist innerhalb einer Stunde das Lager - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...