flatex Morning-news DAX update: Die führenden asiatisch-pazifischen Aktienindizes ...

Die führenden asiatisch-pazifischen Aktienindizes konnten mehrheitlich zum Jahresbeginn Zugewinne verbuchen. Während die Börsen in Japan feiertagsbedingt geschlossen blieben, fiel der Kospi in Seoul/Südkorea zurück. Die chinesischen Aktienmärkte in Shanghai, Shenzhen und Hongkong konnten kräftige, der STI in Singapur solide und der ASX200 in Sydney leichte Kursgewinne verbuchen. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit Kursgewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete im neuen Jahr mit 13.233,71 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete das Jahr 2019 am Montag, den 30. Dezember 2019 via Xetra mit einem Kursverlust von 0,66 Prozent bei 13.249,01 Punkten. Ausgehend vom 2019er-Jahreshoch des 16. Dezember 2019 bei 13.425,73 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 19. Dezember 2019 bei 13.140,22 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.283/13.317/13.358 und 13.425 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.467/13.493/13.535 und 13.602 Punkten in Betracht zu ziehen. Auch das Rekordhoch vom 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten wäre unverändert ein weiteres Ziel auf der Oberseite. Die Unterstützungen wären bei 13.208 und 13.140 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 13.099/13.073/13.031 und 12.964 Punkten auszumachen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/