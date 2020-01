RWE-Calls mit 107%-Chance bei Kursanstieg auf 29 EUR

Mit Kursgewinnen von mehr als 40 Prozent zählte die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) im abgelaufenen Jahr zu den stärksten im DAX-Index gelisteten Werten. Nachdem die Aktie in der letzten Woche des Vorjahres noch wesentliche Chartmarken überwinden konnte, legte sie einen Jahresendspurt hin und beendete das alte Jahr in XETRA bei 27,29 Euro. Im Gegensatz zum Gesamtmarkt, der durchwegs positiv in das Jahr 2020 startete, setzte bei der RWE-Aktie im frühen Handel des 2.1.20 eine Korrektur ein. Mit 26,94 Euro notierte die Aktie mit mehr als einem Prozent im Minus.

Für Anleger, die den Kursrückgang der RWE-Aktie als Chance für einen Einstieg in die Aktie ansehen, und davon ausgehen, dass die in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 32 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlenen Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 29 Euro fortsetzen wird, könnte demnach ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 27,50 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 27,50 Euro, Bewertungstag 18.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000MC08DR7, wurde beim RWE-Kurs von 26,94 Euro mit 1,03 - 1,04 Euro gehandelt.

Wenn die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 29 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,93 Euro (+86 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,5394 Euro

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,5394 Euro, BV 1, ISIN: DE000GB68WM6, wurde beim RWE-Aktienkurs von 26,94 Euro mit 0,161 - 0,164 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 29 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,34 Euro (+107 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,7526 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,7526 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM2PL80, wurde beim RWE-Aktienkurs von 26,94 Euro mit 0,22 - 0,23 Euro taxiert.

Beim RWE-Aktienkurs von 29 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,42 Euro (+83 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de