VARTA AG: VARTA AG schließt Erwerb des VARTA Consumer Batteries Geschäfts von Energizer erfolgreich ab DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen VARTA AG: VARTA AG schließt Erwerb des VARTA Consumer Batteries Geschäfts von Energizer erfolgreich ab 02.01.2020 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News Ellwangen, 2. Januar 2020 VARTA AG schließt Erwerb des VARTA Consumer Batteries Geschäfts von Energizer erfolgreich ab * Akquisition schafft einen der weltweit führenden Hersteller von Batterielösungen mit umfassendem Produktportfolio * Weltweite VARTA-Markenrechte für Geräte und Mikrobatterien sowie Energiespeichersysteme werden unter dem Dach der VARTA AG wieder vereint * Hoher, stabiler Cashflow der VARTA Consumer trägt mittelfristig zur Finanzierung des weiteren Ausbaus der stark wachsenden Lithium-Ionen-Produktion bei Der Batterie-Hersteller VARTA AG hat heute den Erwerb des in Europa angesiedelten VARTA Consumer Batteries Geschäfts ("VARTA Consumer") von der US-amerikanischen Energizer Holdings, Inc. erfolgreich abgeschlossen. Zu VARTA Consumer gehört eine Vielzahl von Ländergesellschaften, Hauptproduktionsstandort ist Dischingen, Deutschland. Die Europäische Kommission hatte den Erwerb bereits am 3. Dezember 2019 genehmigt; in diesem Zusammenhang hat die VARTA AG die Zusage abgegeben, aktuelle und potentielle Kunden, weiterhin für einen gewissen Zeitraum mit Hörgerätebatterien zu beliefern. Mit der Übernahme der VARTA Consumer schafft die VARTA AG einen weltweit führenden Hersteller von Batterielösungen mit einem umfassenden Produktportfolio. Mit dem Unternehmenskauf werden die weltweiten VARTA-Markenrechte für Geräte- und Mikrobatterien sowie Energiespeichersysteme wieder unter dem Dach der VARTA AG vereint. Dies stärkt den Markenauftritt der VARTA-Produkte in allen Segmenten. Herbert Schein, CEO der VARTA AG, sagte: "Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Mit dieser Transaktion nutzen wir die einmalige Chance, zusammen zu führen, was zusammen gehört. Wir sind für die Zukunft bestens positioniert, insbesondere auch für den massiven Ausbau unserer hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion." Die VARTA AG hat die VARTA Consumer Batteries zu einem Unternehmenswert von 180 Millionen Euro erworben. Der endgültige Kaufpreis wird auf Basis einer auf den Vollzugstag zu erstellenden Schlussbilanz ermittelt. Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG, ergänzt: "Das attraktive Cashflow Profil der VARTA Consumer leistet mittelfristig einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des weiteren Ausbaus unserer stark wachsenden Lithium-Ionen-Produktion." Über VARTA AG Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power&Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit vier Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. Über VARTA Consumer VARTA Consumer Batteries mit Hauptsitz in Ellwangen ist Anbieter innovativer Qualitätsprodukte, darunter Batterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks), Spezialbatterien und Leuchten. VARTA Consumer Batteries steht für starke Produktideen - entwickelt mit dem Know-How aus über 130 Jahren - Qualität, Design und ein breites Sortiment. Durch den intensiven Fokus auf den Lebensstil der Konsumenten und die enge Zusammenarbeit mit dem Handel gelingt es VARTA Consumer , im dynamischen Markt der Fast Moving Consumer Goods (FMCG) schnell und flexibel auf aktuelle Gerätetrends mit optimalen Energielösungen zu antworten. Kontakt: Nicole Selle Bernhard Wolf Corporate Communications Investor Relations Tel: +49 79 61 921-221 Tel.: +49 79 61 921-969 [1]nicole.selle@varta-ag.com 1. [1]bernhard.wolf@varta-ag.com 1. mailto:nicole.selle@varta-ag.com mailto:bernhard.wolf@varta-ag.com 02.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VARTA AG VARTA-Platz 1 73479 Ellwangen Deutschland Telefon: +49 (0)791-921-0 E-Mail: info@varta-ag.com Internet: www.varta-ag.com ISIN: DE000A0TGJ55 WKN: A0TGJ5 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 944813 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 944813 02.01.2020 ISIN DE000A0TGJ55 AXC0098 2020-01-02/12:00