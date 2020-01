Die größte Bank Europas steht in Hongkong zunehmend zwischen den Fronten. Protestierende haben unter anderem die Zentrale mit Graffitis besprüht.

Europas größtes Geldhaus, das den Großteil der Einnahmen in Asien erwirtschaftet, wird zunehmend in die politischen Unruhen in Hongkong hineingezogen. Demonstranten griffen Bank-Filialen an und besprühten die Fassade der Zentrale ...

