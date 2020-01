Vor allem die Windkraft legte kräftig zu und zeugte fast ein Viertel des verbrauchten Stroms. Die Photovoltaik-Anlagen lagen bei einem Anteil von neun Prozent. Die erste vorläufige Jahresauswertung von Energy Charts des Fraunhofer ISE zeigt zudem, dass der Exportüberschuss deutlich zurückgegangen ist.2018 waren es erstmals mehr als 40 Prozent, doch 2019 gab es einen weiteren großen Sprung: Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Nettostromerzeugung in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr auf 46 Prozent erhöht. Dabei legte die Windkraft mit 17,3 Terawattstunden zusätzlicher Erzeugung am ...

