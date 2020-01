Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Auf Empfehlung des Schatzkanzlers Sajid Javid wird der langjährige Mitarbeiter und ehemalige Vizepräsident der Bank of England, Andrew Bailey, neuer Notenbankchef in Großbritannien, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das habe Javid kurz vor Weihnachten bekannt gegeben. Demnach werde Bailey seine achtjährige Amtszeit am 16. März 2020 antreten und somit Nachfolger des bisherigen Notenbankpräsidenten Mark Carney. Dieser habe seine zwischenzeitlich bis Juni 2018 angedachte Amtszeit mehrfach verlängert, um im unsicheren "Brexit"-Prozess eine verlässliche Konstante an der Spitze der Bank of England zu gewährleisten. Aktuell leite Bailey die Finanzaufsichtsbehörde FCA. Geldpolitisch habe sich Bailey bisher nicht explizit positioniert. Insgesamt sei aber keine nachhaltige Änderung der Geldpolitik der britischen Notenbank zu erwarten. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden indes mit Blick auf die getrübten Wachstumsperspektiven für die britische Wirtschaft im Mai 2020 mit einer Reduzierung der Bank Rate um 25 BP auf dann 0,50% rechnen. ...

