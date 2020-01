Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die People's Bank of China (PBoC) hat die Reservevorschriften erneut um 50 BP gelockert, um den Konjunkturverlauf zu unterstützen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zuletzt hätten sich die Umfragewerte bei den Unternehmen, wie etwa die monatliche Lagebeurteilung im Verarbeitenden Gewerbe, stabilisiert: Der jüngste Einkaufsmanagerindex habe dabei weiter oberhalb der Expansionsmarke von 50 Zählern notiert. Die Notenbank erwarte, dass die Rücknahme des durchschnittlichen Reservesätze von 10,5% auf 10% per 6. Januar die Liquidität im heimischen Bankensystem um rund 800 Mrd. CNY (Chinesischer Yuan) erhöhen werde. Neben der Kreditvergabe an mittelständige und kleine Unternehmen sollten dadurch saisonale Effekte ausgeglichen werden. Speziell im Januar dürften Steuerzahlungen sowie das Ende des Monats stattfindende Neujahrsfest die Liquiditätsnachfrage spürbar anheizen. Insgesamt würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt 2020 weitere Zinssenkungen der Zentralbank erwarten, darunter Rücknahmen der Reservesätze auf 9,00%. In diesem Umfeld sollten die Renditen chinesischer Staatsanleihen nachgeben. (02.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...