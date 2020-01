Frankfurt am Main (ots) - Markus Gotta (53), Geschäftsführer der dfv Mediengruppe in Frankfurt, übernimmt am 1. Mai 2020 von Holger Knapp (48) die kaufmännische Verantwortung für die Textil-Medien mit der TextilWirtschaft und Sportswear. Zu seinem Verantwortungsbereich innerhalb der Geschäftsführung gehören darüber hinaus weiterhin die HORIZONT-Medien, die gastronomischen Fachmedien sowie das Tochterunternehmen dfv Matthaes Verlag in Stuttgart. Den Bereich Stellenmarkt verantwortet künftig Sönke Reimers (56), zusammen mit Peter Esser Sprecher der Geschäftsführung.Holger Knapp wird Ende April 2020 auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung einer der größten deutschen Fachmediengruppe ausscheiden. Im Auftrag des Aufsichtsrats bleibt er jedoch für das Geschäft in Italien und Polen verantwortlich.Knapp trat 1999 in die dfv Mediengruppe ein und war seit 2009 einer ihrer Geschäftsführer. Gesellschafter, Aufsichtsrat und Geschäftsführer bedauern den Entschluss von Holger Knapp. Dazu der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Kottmeier: "Wir danken Herrn Knapp sehr für sein langes und erfolgreiches Engagement für eines der Flaggschiffe unseres Hause und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."Bilder zum Download:Markus Gotta (© www.tw-klein.com)https://www.dfv.de/media/media/1/Markus-Gotta--6186.jpegHolger Knapp (© privat)https://www.dfv.de/media/media/1/Holger-Knapp-6185.jpeg----------------------------------------------------------------- Die TextilWirtschaft-Medien umfassen das gesamte Spektrum der Modeberichterstattung und beleuchten sämtliche Facetten des Textil- und Bekleidungsmarktes auf allen wichtigen Schauplätzen. Jederzeit und überall versorgt die TextilWirtschaft (TW) Entscheider mit relevanten Branchen-Informationen: wöchentlich in Print und auf dem iPad, täglich digital oder persönlich während einer Veranstaltung. Über 35 Journalisten und Korrespondenten berichten aus den europäischen Mode-Metropolen über das Geschehen innerhalb der Branche - von der Produktidee über die Vertriebs-Strategie bis hin zum Abverkauf. www.textilwirtschaft.deDie dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den größten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Europa. Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie über 100 Fachzeitschriften. Viele der Titel sind Marktführer in wichtigen Wirtschaftsbereichen. Das Portfolio wird von genau so vielen digitalen Angeboten ergänzt. Mehr als 150 Veranstaltungen wie Kongresse und Messen bieten neben Informationen die Gelegenheit zu intensivem Netzwerken. Die dfv Mediengruppe beschäftigt rund 950 Mitarbeiter im In- und Ausland und erzielte 2018 einen Umsatz von 143,8 Millionen Euro.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: dfv Mediengruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8742/4482095