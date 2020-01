DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan, Russland und der Schweiz bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen aufgrund eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.247,00 +0,40% +0,78% Euro-Stoxx-50 3.786,86 +1,11% +1,11% Stoxx-50 3.430,79 +0,82% +0,82% DAX 13.355,32 +0,80% +0,80% FTSE 7.610,27 +0,90% -- CAC 6.047,54 +1,16% +1,16% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,69 0,2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,17 61,06 +0,2% 0,11 +0,2% Brent/ICE 66,10 66,00 +0,2% 0,10 +0,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.521,76 1.517,38 +0,3% +4,38 +0,3% Silber (Spot) 17,90 17,85 +0,3% +0,05 +0,3% Platin (Spot) 977,10 964,50 +1,3% +12,60 +1,3% Kupfer-Future 2,82 2,80 +0,7% +0,02 +0,7%

Die Ölpreise treten am ersten Handelstag des neuen Jahres mehr oder weniger auf der Stelle. Nach dem Anstieg der zurückliegenden Wochen würden Gewinne mitgenommen, berichten Marktteilnehmer. Auf der anderen Seite stützten jedoch die Unruhen im Irak, wo sich der Konflikt zwischen den USA und Iran über den Jahreswechsel zugespitzt hat. Nach US-Luftangriffen auf pro-iranische Milizen im Irak hatten am Dienstag tausende Demonstranten das normalerweise massiv gesicherte US-Botschaftsgelände in Bagdad gestürmt. Am Mittwoch setzten sie ihren Angriff zunächst fort, zogen dann aber ab. Die USA drohten Iran mit Vergeltungsmaßnahmen und schickten hunderte zusätzliche Soldaten in die Region.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich ein positiver Start in das neue Jahr ab. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes tendieren vorbörslich freundlich. Die jüngste geldpolitische Lockerung der chinesischen Notenbank befeuere auch in den USA Konjunkturoptimismus, heißt es aus dem Handel.

Die People's Bank of China (PBoC) hat die Mindestreserveanforderung für die Banken des Landes gesenkt, um die Kreditvergabe an Unternehmen zu erleichtern. Dass der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Dezember leicht gesunken ist, vermag die Stimmung nicht zu trüben, denn der Index verharrte immerhin im expansiven Bereich. Außerdem lasse die jüngste PBoC-Maßnahme erwarten, dass die chinesische Regierung ebenfalls geeignete Schritte unternehmen werde, um die heimische Wirtschaft zu stützen, so Marktteilnehmer. Wenn die Wirtschaft in China gut laufe, dürften davon auch exportorientierte Unternehmen in anderen Ländern profitieren.

In den USA steht am Donnerstag noch vor der Startglocke die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche zur Veröffentlichung an. Kurz nach Handelsbeginn wird der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA veröffentlicht. Wichtige Unternehmenstermine stehen nicht auf der Agenda.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 52,6

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten geht es am ersten Handelstag des Jahres 2020 mit positiven Impulsen aus China nach oben. In Österreich stößt die Regierungsbildung zwischen Konservativen und Grünen auf ein positives Echo. Dort geht es mit den Kursen um 1,4 Prozent nach oben. Europaweit sind Finanzwerte gesucht, der Sektor legt um knapp 2 Prozent zu. Zu den stärksten Gewinnern gehören die deutschen Banken, so legen Deutsche Bank um 5,4 und Commerzbank um 6,3 Prozent zu. Hierzu heißt es an der Börse, dass viele Fonds in diesem Sektor untergewichtet seien und ihre Quote hochführen. Airbus steigen in Paris um knapp 3 Prozent nach einem Kreisebericht von Reuters, wonach das hauseigene Auslieferungsziel 2019 überboten wurde. Ebenfalls in Paris stehen Vivendi (plus 1,5 Prozent) im Blick. Wie im Sommer angekündigt ist ein 10-Prozent-Anteil der Musiktochter Universal Music Group (UMG) an ein Konsortium unter Führung des chinesischen Internetriesen Tencent verkauft worden. Für den britischen Ölwert Tullow Oil geht es um fast 7 Prozent nach unten. Die Explorationsbohrung Carapa-1 in den Gewässern vor Guyana hat eine deutlich geringere Ergiebigkeit des Ölfelds gezeigt, als die Prognosen vor der Bohrung angedeutet hatten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.18 Uhr Mo, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1188 -0,25% 1,1209 1,1216 -0,3% EUR/JPY 121,69 -0,17% 121,90 122,12 -0,2% EUR/CHF 1,0859 +0,05% 1,0873 1,0858 +0,0% EUR/GBP 0,8476 +0,16% 0,8476 0,8542 +0,2% USD/JPY 108,78 +0,07% 108,75 108,88 0% GBP/USD 1,3198 -0,40% 1,3224 1,3130 -0,4% USD/CNH (Offshore) 6,9626 -0,05% 6,9620 6,9790 -0,1% Bitcoin BTC/USD 7.124,26 -0,68% 7.083,26 7.224,76 -1,2%

Der Euro gibt am Donnerstag leicht nach und rutscht wieder unter 1,12 Dollar. Die Analysten der Danske Bank sehen ein - wenn auch geringes - Risiko steigender US-Zinsen. Wenn die US-Notenbank am 14. Januar über geplante Repogeschäfte informiere, werde sich zeigen, ob die Fed die Liquiditätszufuhr allmählich drossele.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am Donnerstag haben sich die Börsen in Ostasien und Australien durch die Bank mit Aufschlägen gezeigt. Für gute Stimmung sorgte laut Händlern, dass US-Präsident Donald Trump am 15. Januar im Weißen Haus das sogenannte "Phase-1-Abkommen" mit China zur Eindämmung des Handelsstreits unterzeichnen will. Darüber hinaus senkte die chinesische Notenbank die Mindestreserveanforderung für gewerbliche Banken. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im Dezember auf 51,5 (November: 51,8) Punkte. Er blieb damit aber den fünften Monat in Folge im Wachstumsbereich. Gegen den regionalen Trend drehte der südkoreanische Kospi ins Minus. Als Belastungsfaktor wurden die jüngsten Aussagen des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un gewertet, der die Wiederaufnahme von Atomwaffentests angekündigt hatte. Unter den Einzelwerten zogen Tencent in Hongkong um 1,5 Prozent an. Der französische Medienkonzern Vivendi hatte einen 10-prozentigen Anteil seiner Musiktochter Universal Music Group (UMG) an ein Konsortium, welches vom chinesischen Internetriesen Tencent Holdings angeführt wird, veräußert.

CREDIT

Überwiegend nach unten geht es mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag. Stützende Impulse kommen aus China. Dort hat sich der Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor zwar auf 51,5 von 51,8 Punkte verringert. Er blieb damit aber den fünften Monat in Folge im Wachstumsbereich. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie ist im Dezember unverändert bei 50,2 Punkten geblieben.

Stratege Suki Mann stellt sich auch 2020 auf ein gutes Jahr an den Kreditmärkten ein, wenngleich es an die Performance des vergangenen Jahres nicht anknüpfen dürfte. Etwaige Kursschwächen dürften sich als Kaufgelegenheiten herausstellen. Mann erwartet 2019 ein Emissionsvolumen von Investmentgrade-Anleihen von 275 Milliarden Euro, was einen Rückgang von 15 Prozent zum Rekordjahr 2019 darstellen würde. Für den Bereich High-Yield rechnet Mann mit einem Emissionsvolumen zwischen 75 und 80 Milliarden Euro.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen verhandelt im Diesel-Verfahren über Vergleich

Im Prozess um Schadensersatz für Besitzer manipulierter Diesel-Autos verhandelt Volkswagen mit Klägern über einen Vergleich. Wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) mitteilte, haben sich beide Seiten darauf geeinigt, entsprechende Gespräche aufzunehmen. Gemeinsames Ziel sei "eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden". Die Gespräche befinden sich dem Verband zufolge in einem sehr frühen Stadium. Ob es zu einem Vergleich komme, sei offen.

AMS erzielt finale Andienungsquote bei Osram von 59,9 Prozent

Der österreichische Sensorhersteller AMS hat seinen Anteil an Osram in der weiteren Annahmefrist nur noch leicht gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es bis zum 24. Dezember eine endgültige Annahmequote von 59,9 Prozent erreicht. Zum Ende der regulären Annahmefrist am 5. Dezember hatte AMS bereits 59,3 Prozent der Osram-Anteile eingesammelt. AMS geht davon aus, das Angebot im zweiten Quartal 2020 nach Erhalt regulatorischer Freigaben vollziehen zu können.

Gerry Weber schließt Insolvenzverfahren ab

Der Modekonzern Gerry Weber startet das neue Jahr im Normalbetrieb. Wie die Gerry Weber International AG mitteilte, hat das Amtsgericht Bielefeld das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung nach neun Monaten zum 31. Dezember 2019 aufgehoben. Die Gläubiger erhalten nach Angaben in der Mitteilung überdurchschnittliche Befriedigungsquoten, zudem sei mit rund 3.600 die große Mehrheit der Arbeitsplätze bei Gerry Weber und der früheren Tochter Hallhuber gesichert worden.

Genossenschaftsbanken steigern Kreditvergabe 2019 um 6 Prozent

Die deutschen Genossenschaftsbanken haben im vergangenen Jahr mehr Kredite vergeben. Wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, steigerten die Genossenschaftsbanken das Kreditgeschäft 2019 um gut 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 626 Milliarden Euro.

Ghosn nutzte für Flucht einen seiner zwei französischen Pässe - TV

Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn hat einem Medienbericht zufolge auf seiner Flucht von Japan in den Libanon einen seiner beiden französischen Pässe genutzt. Der öffentlich-rechtliche japanische Sender NHK berichtete am Donnerstag, ein Gericht habe ihm gestattet, seinen Zweitpass zu behalten, sofern dieser von seinen Anwälten weggeschlossen werde. Der Ex-Topmanager besitzt die französische, die brasilianische und die libanesische Staatsangehörigkeit. Sein Anwalt Junichiro Hironaka hatte erklärt, die Anwälte seien im Besitz von drei Pässen Ghosns.

