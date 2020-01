Fast heimlich kletterte der Goldpreis in den letzten Tagen des alten Jahres über 1.500 Dollar bis 1.518 Dollar am letzten Handelstag, nachdem der Dollar schwächer wurde und der Euro zeitweise 1,12 Dollar kostete. Das wiederum korrespondiert mit den BUND-Renditen am Euro-Markt. Den Bundesanleihen (10 Jahre) fehlten zuletzt nur noch 0,17 %-Punkte bis zur Hürde von 0 Prozent. Das wird spannend.



