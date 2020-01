In den letzten 16 Monaten tendierte das Wertpapier des US-Investmentfonds Berkshire Hathaway in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 184,75 und 224,07 US-Dollar. Erst drei Wochen vor Jahresende gelang es über die Höchststände aus 2018 von 224,07 US-Dollar anzuspringen und damit aus technischer Sicht ein weiteres Folgekaufsignal aufzustellen. Sollten die US-Börsen auch in diesem Jahr so dynamisch weiter laufen wie bisher, könnte sich trotz des vergleichsweise hohen Kursniveaus der Berkshire Hathaway-Aktie ein Investment durchaus noch auszahlen. Auf jeden Fall sollten nach der charttechnischen Besprechung vom 04. November 2019: "Berkshire Hathaway: Ausbruch schon letzte Woche geglückt" eingegangene Long-Positionen nun sehr viel enger abgesichert werden.

