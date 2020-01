Am Donnerstag wurde die Gemeinschaftswährung Euro zur Mittagszeit mit 1,1190 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent niedriger als in der Nacht.Zum Franken steht der Euro bei 1,0865 und kostet damit in etwa gleich viel wie vor dem Jahreswechsel. Der US-Dollar hat sich auf 0,9689 von 0,9676 am Silvesterabend ...

