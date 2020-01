Er ist die Schlüsselfigur in der weiteren Strategie von RENAULT und NISSAN. Wird damit RENAULT in eine neue Position gebracht, weil die geplante Fusion beider Autokonzerne wohl endgültig unmöglich wird? Beide sind seit Jahren kapitalmäßig verflochten, aber die Japaner wollen davon frei sein. Darin liegt die RENAULT-Wette auf einem Tiefstand in der Ebene 41/43 Euro. Es ist die einzige echte Comeback-Wette dieser Größe in Europa.



