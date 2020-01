Es sieht fast so aus, als könnte Amazon (WKN: 906866) den S&P 500 in diesem Jahr mal nicht schlagen. Der E-Commerce-Riese hat seit Jahresbeginn zwar 19 % zugelegt, der Index für den breiten Markt aber dann doch satte 28 %. Es wäre das erste Mal seit 2014, dass Amazon schlechter performt hat als der S&P 500. Auch wenn die Anleger in diesem Jahr von dem bescheidenen Wachstum enttäuscht sein sollten, könnte Amazon im nächsten Jahr für einen starken Anstieg bereit sein. Warum? 1. Neue Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...