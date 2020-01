Die Welt wird unruhiger, auch an der Börse. Wir haben 20 Aktien aufgespürt, die Stabilität und Rendite versprechen - im nächsten Dezennium, weit über den Horizont eines Jahres hinaus.

Banken, speziell deutsche Banken, sind bei Investoren unbeliebt. Der Niedrigzins killt die Marge zwischen Einlagen- und Kreditzins. Die Erlöse aus dem Investmentbanking schwanken stark und müssen mit hohen Boni für die gierigen Stars der Branche erkauft werden. Und im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden müssen sich die Geldinstitute der Attacken ungezählter Fintechs erwehren. Im abgelaufenen Jahrzehnt zählten Banken zu den Verlierern im Dax, zuletzt flog die Commerzbank aus dem Leitindex. Also auf die Herausforderer setzen? Auch das ist für Anleger riskant. Viele verdienen kein Geld, die Geschäftsmodelle sind noch nicht krisenerprobt; einige haben die internen Prozesse bis hin zur sauberen Bilanzierung noch nicht im Griff - etwa Dax-Neuling Wirecard.

Wer verdient immer?

"Wer im Finanzbereich investieren will, der sollte sich fragen: Wer verdient immer?", sagt Rudolf Ferscha, Exvorstand der Deutschen Börse und heute Finanzinvestor. Die Antwort gibt er gleich selbst: Handelsplattformen, Börsen, Ratingagenturen, Kreditkartenfirmen. Unternehmen, die nicht selbst ins Risiko gehen müssen, mit ihren Plattformen aber unersetzlich für den Finanzmarkt scheinen - und seit Jahrzehnten steigende Erträge und Aktienkurse vorweisen. Visa etwa seit 1958, die Ratingagentur S&P seit 1917. Die Chicagoer Börse CME ist bereits über 120 Jahre alt.

"Die Zukunft, sie ist niemals klar. Schon für ein bisschen Gewissheit muss man einen hohen Preis zahlen. Unsicherheit ist deshalb der Freund von Langfristinvestoren", sagt einer, der vor 65 Jahren begann, sein Geldimperium aufzubauen: Warren Buffett, der berühmteste Investor aller Zeiten.

Unsicher wird die Börsenwelt auch im neuen Jahrzehnt: Zollkrieg und Handelsstreit, der Klimawandel und die politischen Reaktionen darauf, die US-Wahlen und der Brexit, die massive Gelddruckerei der Notenbanken und womöglich eine Zinswende - das sind nur die absehbaren Erschütterungen. Umso wichtiger fürs Portfolio: verlässliche Unternehmen. Wer sich von der Kurzfristperspektive löst, findet Papiere, die über den Horizont eines Jahres hinaus Rendite versprechen. "Es geht darum, langfristig zu investieren, nicht zu spekulieren", sagt Benjardin Gärtner, Leiter Portfoliomanagement Aktien bei Union Investment in Frankfurt.

Um Papiere mit Wertbeständigkeit zu finden, nicht für die schnelle Spekulation, hat die WirtschaftsWoche globale Aktien auf Herz und Nieren geprüft. Kleinere Spezialwerte, die durchaus lukrativ sein können, blieben außen vor. Sie sollten in einem breit aufgestellten Langfristportfolio eher beigemischt werden, nicht seinen Kern bilden. Stattdessen haben wir uns auf schwere, umsatzstarke Unternehmen mit Gewicht an der Börse konzentriert - und geprüft: Liegt ein funktionierendes Geschäftsmodell vor, das krisenerprobt ist - und Resilienz in disruptiven Zeiten verspricht? Auch eine starke Marktstellung ist wichtig. "Insgesamt gibt es in der Wirtschaft eine Oligopolisierung", so Gärtner, eine Art Champions League, "wie im Fußball: Der Anteil am Profitpool wird für die Unternehmen im Oligopol größer."

Doch das allein reicht nicht, um sich für die Top-20-Werte zu qualifizieren. Die Unternehmen sollten auch finanziell gut ausgepolstert sein, allenfalls bilanziell beherrschbare Risiken bergen. Die meisten jungen Wilden fallen damit aus. "Angreifer können zu riskant sein, wenn sie noch keine entsprechende Marktstellung haben", sagt Gärtner - im Autosektor etwa Tesla. Was die Branchen anbelangt, sieht er "Software weiter eine große Rolle spielen, die Geschäfte sind gut skalierbar". Auch "bargeldloser Zahlungsverkehr, Medizintechnik und Pharma" seien "Themen, die die Börse spielen dürfte".

Aller technologischen Disruption zum Trotz, gibt es stabile Trends: das Wachstum der Weltbevölkerung zum Beispiel. 7,8 Milliarden Menschen bevölkerten zu Jahresbeginn den Planeten; die Vereinten Nationen rechnen für das Jahr 2100 mit annähernd elf Milliarden. Auch andere Trends scheinen stabil, sich sogar zu beschleunigen. Seit mehr als 50 Jahren gilt das Gesetz von Gordon Moore, nach dem sich die Rechenleistung in Chips fast alle zwei Jahre verdoppelt. Der steigende Datenverbrauch dürfte auch im neuen Jahrzehnt Herstellern von Speicher- und Rechenchips eine hohe Nachfrage bescheren.

Als Moore im Jahr 1965 seine seinerzeit gewagte Prognose aufstellte, ging es nach dem Boom der Fünfzigerjahre des 20. Jahrhunderts gerade empfindlich herunter mit den Wachstumsraten der Wirtschaft. Politische Krisen zogen herauf, der Kalte Krieg dominierte die Politik, der Vietnam-Protest mobilisierte die Jugend. Und die Aktienmärkte stagnierten.

Vorbild "Nifty Fifty"

Aber nicht alle Aktien. Es gibt ein historisches Vorbild für unsere Liste, die Nifty Fifty: 50 "flotte" Papiere, die zwischen 1964 und 1972 fast 200 Prozent besser liefen als die Börse. Coca-Cola, McDonald's und Walt Disney gehörten dazu - Anlegerfavoriten noch heute. Nicht alles war für die Ewigkeit: Eastman Kodak und Xerox wurden von Innovationen überrollt, von Konkurrenten geschlagen. Eine Rückschau auf die erfolgreiche Phase der Nifty Fifty aber gibt Hinweise auf Chancen für das kommende Jahrzehnt. So wuchsen die Nifty Fifty unabhängig von der Konjunktur, sie hatten gut zu prognostizierende Mittelzuflüsse, was gut vorherzusagende Dividenden nach sich zog. Und die Bilanzen der Nifty Fifty zeigten sich zum Start ihrer Aufwärtsbewegung robust.

Die Nifty Twenty von heute profitieren von Megatrends. Dazu gehören die Digitalisierung aller Lebensbereiche inklusive der Medizin, die weiter wachsende Bedeutung Asiens mit dem Kaufkraftgewinn der weltweiten Mittelschicht, ein steigender Bedarf an Agrargütern, die rasante Urbanisierung und der Boom erneuerbarer Energien.

Vorsprung im Wettbewerb haben etablierte Unternehmen mit bekannten, skandalfreien Namen. Kartengigant Visa ist klar im Vorteil gegenüber den häufig mit Problemen kämpfenden Fintechs. Im Sektor Energie befindet sich die spanische Iberdrola dank einer starken Erneuerbaren-Energien-Sparte und ihrer geografischen Verteilung in einer starken Position. Mit Danaher kaufen sich Anleger nicht nur in einen der härtesten Beteiligungsmanager, sondern auch in die Weltspitze der Medizintechnik ein. Procter & Gamble profitiert mit breiter Produktpalette von den Babyboomern - und von der noch nicht geborenen Generation, die eines Tages womöglich genug verdient, um sich Luxus à la LVMH (Moët & Chandon, Louis Vuitton) gönnen zu können. Jede der fünf Aktien und auch die übrigen 15 sollten Anleger als Basisinvestitionen für die Wilden Zwanziger in Erwägung ziehen.

Aktien im Finanzsektor

CME GroupFinanzdienstleistungen/USA

ISIN: US12572Q1058Kurs/Stoppkurs (Euro): 182,90/148,00Dividendenrendite: 2,6 ProzentKGV 20/21: 30/28Börsenwert: 66 Milliarden Euro

Der führende Börsenbetreiber für den Handel mit Optionen und Futures bietet das breiteste Spektrum an Derivaten auf nahezu alle wichtigen Anlageklassen. Selbst von einem Crash würde er profitieren - wird da doch umso mehr gehandelt. Das tägliche Handelsvolumen an den Börsen der CME wächst seit der Jahrtausendwende um durchschnittlich zwölf Prozent pro Jahr. Dazu beigetragen haben auch Zukäufe, darunter das Chicago Board of Trade und die New York Mercantile Exchange.

Größe ist entscheidend im Börsengeschäft. Deshalb sucht CME weitere Übernahmeziele. An Finanzkraft mangelt es nicht, die Gewinnmargen sind stark. Auch attraktiv: Die CME hat seit 2012 fast zwölf Milliarden Dollar an Dividenden ausgeschüttet.

Fazit: Eine sichere Bank für Anleger. Hohe Gewinnmargen garantieren stabile und stetig steigende Ausschüttungen.

S&P GlobalFinanzdienstleistungen/USA

ISIN: US78409V1044Kurs/Stoppkurs (Euro): 243,99/211,00Dividendenrendite: 0,8 ProzentKGV 20/21: 27/24Börsenwert: 60 Milliarden Euro

Nur drei bedeutende Ratingagenturen gibt es auf der Welt, eine davon ist Standard & Poor's (S&P). Das Ratinggeschäft steuert rund die Hälfte zum Umsatz des US-Finanzdienstleisters bei.

Weil die Verschuldung von Unternehmen und Staaten weltweit immer weiter zunimmt, geht den Bonitätsprüfern die Arbeit nicht aus. Denn wer Schulden aufnehmen will, braucht ein Rating. Zum Konzern gehören auch der Datenanbieter S&P Market Intelligence, ein Preisinformationsdienst für den Handel mit Rohstoffen, und der bekannte Indexanbieter S&P Dow Jones. Der profitiert vom Trend zum indexbezogenen Investieren (über ETFs) und ebenfalls von einem Oligopol mit nur wenigen Anbietern. Entsprechend fürstlich fallen die Gewinnmargen aus.

Fazit: Der Finanzkonzern steht unter geringem Wettbewerbsdruck. Investoren sind auf die Expertise der Prüfer angewiesen.

Münchener RückVersicherung/Deutschland

ISIN: DE0008430026Kurs/Stoppkurs (Euro): 267,30/210,00Dividendenrendite: 3,6 ProzentKGV 20/21: 13/13Börsenwert: 38 Milliarden Euro

33 Verträge mit einer Million Mark Prämie, so startete die Münchener Rück 1880. In diesem Jahr wird sie mehr als 2,5 Milliarden ...

