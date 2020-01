NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnet sich ein positiver Start in das neue Jahr ab. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes deuten auf eine freundliche Eröffnung an den Kassamärkten hin. Eine neue geldpolitische Lockerung der chinesischen Notenbank befeuere auch in den USA Konjunkturoptimismus, heißt es aus dem Handel. Daneben stütze auch die Aussicht auf die baldige Unterzeichnung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China. Am 15. Januar soll es endlich soweit sein, wie US-Präsident Donald Trump via Twitter ankündigte.

Die People's Bank of China (PBoC) hat derweil am Mittwoch die Mindestreserveanforderung für die Banken des Landes gesenkt, um die Kreditvergabe an Unternehmen zu erleichtern. Dass der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Dezember leicht gesunken ist, vermag die Stimmung nicht zu trüben, denn der Index verharrte immerhin im expansiven Bereich. Außerdem lasse die jüngste PBoC-Maßnahme erwarten, dass die chinesische Regierung ebenfalls geeignete Schritte unternehmen werde, um die heimische Wirtschaft zu stützen, so Marktteilnehmer. Wenn die Wirtschaft in China gut laufe, dürften davon auch exportorientierte Unternehmen in anderen Ländern profitieren.

In den USA wurde am Donnerstag noch vor der Startglocke die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Sie ging um 2.000 auf 222.000 Anträge zurück, während Volkswirte mit 225.000 Erstanträgen gerechnet hatten. Kurz nach Handelsbeginn wird der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA veröffentlicht.

Kurszielerhöhungen beflügeln AMD und Applied Materials

Wichtige Unternehmenstermine stehen nicht auf der Agenda. Impulse für Einzelwerte kommen vorrangig von Analystenkommentaren. So rücken Applied Materials um 1,2 Prozent vor. Hier hat Nomura das Kursziel auf 75 von 68 Dollar erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt. Nomura hob ferner das Kursziel für Advanced Micro Devices (AMD) auf 58 von 40 Dollar; auch in diesem Fall hielten die Analysten an der Empfehlung Buy fest. AMD steigen um 1,9 Prozent.

Daneben zeigen sich die Aktien der Bank Wells Fargo im vorbörslichen Handel gut behauptet, nachdem Baird die Titel auf Underperform von Neutral abgestuft hat.

Die Analysten von Wells Fargo wiederum haben Capri Holdings auf Overweight von Equal-Weight hochgestuft, was der Aktie zu einem Plus von 2,2 Prozent verhilft. Blackrock wurde von Wells Fargo ebenfalls auf Overweight von Equal-Weight hochgestuft; die Aktie wird vorbörslich allerdings noch nicht gehandelt.

Der Anleihemarkt verzeichnet etwas Zulauf. Steigende Notierungen drücken die Zehnjahresrendite um 2,5 Basispunkte auf 1,90 Prozent.

Der Euro gibt am Donnerstag leicht nach und rutscht wieder unter 1,12 Dollar, nachdem er zuletzt nach Aussage von Beobachtern von der reichlich vorhandenen Dollar-Liquidität profitiert hatte. Die Analysten der Danske Bank sehen jedoch ein - wenn auch geringes - Risiko steigender US-Zinsen. Wenn die US-Notenbank am 14. Januar über geplante Repogeschäfte informiere, werde sich zeigen, ob die Fed die Liquiditätszufuhr allmählich drossele. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei etwa 1,1190 Dollar.

Am Ölmarkt treten die Preise mehr oder weniger auf der Stelle. Das Barrel WTI notiert mit 61,11 Dollar 0,1 Prozent höher, der Brent-Preis steht kaum verändert bei 66,03 Dollar. Nach dem Preisanstieg der zurückliegenden Wochen würden vereinzelt Gewinne mitgenommen, berichten Händler. Auf der anderen Seite stützten aber die Unruhen im Irak, wo sich der Konflikt zwischen den USA und Iran über den Jahreswechsel zugespitzt hat. Nach US-Luftangriffen auf pro-iranische Milizen im Irak hatten am Dienstag tausende Demonstranten das US-Botschaftsgelände in Bagdad gestürmt. Am Mittwoch setzten sie ihren Angriff zunächst fort, zogen dann aber ab. Die USA drohten Iran mit Vergeltungsmaßnahmen und schickten hunderte zusätzliche Soldaten in die Region.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,57 -0,8 1,57 36,3 5 Jahre 1,67 -2,5 1,69 -25,5 7 Jahre 1,80 -2,6 1,83 -44,4 10 Jahre 1,89 -2,5 1,92 -55,1 30 Jahre 2,35 -4,0 2,39 -71,8 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.18 Uhr Mo, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1193 -0,20% 1,1209 1,1216 -0,2% EUR/JPY 121,70 -0,16% 121,90 122,12 -0,2% EUR/CHF 1,0864 +0,10% 1,0873 1,0858 +0,1% EUR/GBP 0,8494 +0,36% 0,8476 0,8542 +0,4% USD/JPY 108,72 +0,02% 108,75 108,88 -0,1% GBP/USD 1,3179 -0,55% 1,3224 1,3130 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,9622 -0,06% 6,9620 6,9790 -0,1% Bitcoin BTC/USD 7.093,26 -1,12% 7.083,26 7.224,76 -1,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,11 61,06 +0,1% 0,05 +0,1% Brent/ICE 66,03 66,00 +0,0% 0,03 +0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.524,69 1.517,38 +0,5% +7,31 +0,5% Silber (Spot) 17,99 17,85 +0,8% +0,14 +0,8% Platin (Spot) 987,00 964,50 +2,3% +22,50 +2,3% Kupfer-Future 2,82 2,80 +0,7% +0,02 +0,7% ===

