Dell bringt mit dem Latitude 9510 in Laptop- und 2-in-1-Ausführung zwei Premium-Geräte mit 5G-Funktion. Die portablen Computer kommen mit KI-Support und 30 Stunden Laufzeit. Mit dem Dell Latitude 9510 eröffnet der US-Computerhersteller seine 9000er-Reihe von Premium-Geräten. Das Latitude 9510 soll in zwei Ausführungen - als Laptop und 2-in-1-Gerät - kommen. Dell hat den neuen Premium-Geräten eigenen Angaben nach eine besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden verpasst. Eine eingebaute KI-Plattform soll dafür sorgen, dass sich die Geräte an die Nutzer ...

