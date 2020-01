Im August startete der Freistaat sein Förderprogramm, dass Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern in Anspruch nehmen können, die einen Speicher in Verbindung mit einer neuen Photovoltaik-Anlage installieren wollen. Mit den 2019 gestellten Förderanträgen ist eine Speicherleistung von 56.000 Kilowatt verbunden.Die Photovoltaik-Speicherförderung in Bayern erfreut sich großer Beliebtheit. Kurz vor Jahresende zog das zuständige Wirtschafts- und Energieministerium Bilanz. So sind seit dem Start mehr als 7200 Anträge online gestellt worden. Insgesamt sei damit eine Fördersumme von rund 7,3 Millionen ...

