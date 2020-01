Die künftige schwarz-grüne Regierungskoalition in Österreich will die Einkommen- und Körperschaftsteuer senken. Dies kündigte der designierte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag bei der Vorstellung des Regierungsprogramms seiner konservativen Volkspartei (ÖVP) mit den Grünen an.

