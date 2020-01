Die Investoren haben heute den Jahresanfang als gute Gelegenheit genutzt, ihre Anlagen neu zu ordnen und auf Aktien zu setzen. Viele von ihnen stellen beim Blick in ihr Portfolio fest, wie gut es in 2019 abgeschnitten hat und reiben sich ein wenig die Augen, dass trotz immer wieder heraufbeschworener Krisen wie Handelskrieg, Brexit und Rezession ein sattes Plus zu verzeichnen war.Es dürfte aber auch einige Anleger geben, die angesichts des allgemein vorherrschenden Pessimismus in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...