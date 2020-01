Mit der Eröffnung einer neuen Produktionsstätte im November 2019 erweiterte die Bodo Möller Chemie ihr Produktionsvolumen am Standort Ägypten. In der neuen Anlage werden zukünftig lösungsmittelbasierende Epoxidharze und Polyurethane sowie Füllstoffverpackungen produziert und die Kapazität des bereits bestehenden Werks deutlich erhöht. Mit 18 Mischern von 250 kg bis 4.000 l wurden bisher 8.000 t pro Jahr produziert. Mit drei weiteren Mischern zu je 1.500 l wird das Volumen nun jährlich um 1.000 t erhöht. Die Umfüllung der Produkte erfolgt über drei automatisierte Abfülllinien in kundenfreundliche ...

