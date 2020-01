Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es gleich am ersten Handelstag des Jahres 2020 kräftig nach oben. Nach einem sehr guten Aktienjahr 2019 wurde somit der Grundstein für ein weiteres gelegt. Der DAX schloss 1,0 Prozent höher bei 13.386 Punkten. Die Optimisten an der Börse setzen darauf, dass schon bald das Allzeithoch vom 28. Januar 2018 bei 13.597 Punkten erreicht ist. Momentan sind die Umsätze an den Börsen noch vergleichsweise dünn, da sich viele Marktteilnehmer in den Weihnachtsferien befinden. Erst in der kommenden Woche dürfte sich zeigen, ob die gute Stimmung noch weiter trägt.

Unterstützung bekommt der deutsche Aktienmarkt zum einen von der Wall Street, wo die großen Indizes auf Allzeithoch notieren. Zum anderen wird nach wie vor auf die Liquidität der Zentralbanken gesetzt, nachdem die People's Bank of China die Mindestreserveanforderungen für die Banken gesenkt hat - und ihnen damit weitere Liquidität zur Verfügung stellt.

Finanzwerte die Gewinner

Nachdem die Investoren lange Zeit einen großen Bogen um die Aktien der Banken gemacht hatten, standen sie heute weit oben auf den Kauflisten. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass die Fonds in dem Sektor untergewichtet seien. Sollte die Konjunktur anziehen, und dafür gebe es erste Anzeichen, müsse der Sektor stärker vertreten sein. So schossen die Aktien der Deutschen Bank 6,2 Prozent nach oben, die der Commerzbank stiegen um 6,9 Prozent. Aber auch die Aktie von Wirecard konnte um 4,6 Prozent zulegen. Die defensiven Werte wie Henkel oder Beiersdorf schlossen tiefer.

Airbus legten im MDAX um gut 1 Prozent zu. Positiv wurde an der Börse ein Kreisebericht der Nachrichtenagentur Reuters gewertet, wonach das hauseigene Auslieferungsziel 2019 überboten wurde. "Damit würde auch der Cashflow-Eingang etwas schneller und stärker steigen", sagte ein Händler. Die Auslieferungszahlen für Dezember sollen in den kommenden Tagen vorgelegt werden.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,3 (Vortag: 31,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,04 (Vortag: 1,36) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner und sechs -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.385,93 +1,03% +1,03% DAX-Future 13.383,50 +1,03% +1,95% XDAX 13.389,74 +1,94% +1,94% MDAX 28.608,30 +1,04% +1,04% TecDAX 3.063,44 +1,61% +1,61% SDAX 12.646,34 +1,07% +1,07% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,21 35 ===

January 02, 2020 11:51 ET (16:51 GMT)

