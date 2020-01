Luxoft, ein Unternehmen der DXC Technology Company (NYSE: DXC), präsentierte heute gemeinsam mit LG Electronics, Amazon und Mapbox sein neustes Mobilitätskonzept Luxoft HALO, das revolutionäre, digital vernetzte Mobilitätserlebnisse für Verbraucher in Fahrzeugen bietet. Luxoft HALO wird offiziell auf der CES 2020 vorgestellt, die vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas, Nevada, stattfindet.

Luxoft HALO, featuring a revolutionary digital, consumer-grade in-vehicle experience. Image courtesy of Luxoft.

Im privaten Bereich sind Verbraucher längst daran gewöhnt, ihre digitalen Inhalte einfach, bequem und jederzeit über verschiedenste Geräte zu nutzen. Immer mehr Konsumenten erwarten jetzt, dass ihre bevorzugten Inhalte und Dienste jederzeit mit demselben Komfort im Auto und unterwegs zugänglich sind.

Das vernetzte Mobilitätskonzept von Luxoft HALO demonstriert, wie sämtliche Mobilitätsanforderungen von Verbrauchern nahtlos in ihren individuellen, digitalen Lebensstil integriert werden können.

"In Kooperation mit unseren Schlüsselpartnern können wir jetzt auf Basis von webOS Auto, der Plattform für vernetzte und intelligente Mobilität, komplette, hoch personalisierte und intelligente Verbrauchererfahrungen in Fahrzeugen bieten", so Vildan Hasanbegovic, Director of Partnerships und Head of Marketing bei Luxoft Automotive. "Die offene Plattform webOS Auto liefert ein bestehendes Ökosystem mit intelligenten Services und dynamischen Inhalten in außergewöhnlicher Qualität wie etwa Infotainment und Video-Streamingdienste die eine immer größere Rolle im persönlichen, digitalen Lifestyle der Verbraucher einnehmen."

Luxoft kann webOS Auto bereits in großserienreifen Produktionssystemen einsetzen, beispielsweise:

Rear Seat Entertainment (RSE) für herkömmliche Anforderungen

Rear Seat Entertainment (RSE) mit Ride-Hailing-Modus

Display im Fahrerraum für Ride-Hailing-Systeme

Center Stack Display für Ride-Hailing-Systeme

In Luxoft HALO präsentierte Partnerinnovationen

LG Electronics und webOS Auto

webOS Auto ist eine offene, ideale Plattform für vernetzte und intelligente Mobilität. Mit ihren Features und Funktionen beinhaltet webOS Auto alle essentiellen Komponenten, wie etwa multimediale Aufbereitung, Multi-Display-Steuerung, Vernetzung sowie Sicherheit, und trägt somit zu höherem Komfort für Fahrgäste bei.

Alexa Auto

Für viele Verbraucher ist Alexa aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken jetzt steigt der Sprachassistent auch ins Auto ein. Mit Alexa Auto können Sie Musik abspielen, zum Zielort navigieren, Anrufe tätigen, Hörbücher abspielen, Ihr Smart Home steuern und vieles mehr einfach mit Ihrer Stimme, sodass Sie sich vollständig auf den Verkehr konzentrieren können. Alexa ist bereits in zahlreichen Fahrzeugen von führenden Herstellern verfügbar, und Amazon hat Dienste wie Alexa Auto SDK eingeführt, damit Autohersteller und Lieferanten Alexa direkt in ihr Infotainment-System integrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter: amazon.com/alexa-auto/.

Mapbox

Die Plattform Mapbox liefert Live-Standortdaten für Karten und Navigation in den Bereichen Mobilität, Internet, Spiele und Automobil. Mapbox pflegt SDKs für Entwickler von Applikationen für webOS Auto, Android, iOS, Unity 3D und das Internet sowie APIs für die Darstellung von Karten und räumlichen Funktionen. Über 150.000 Entwickler nutzen jeden Monat Mapbox für ihre Projekte. Über 45.000 mobile Anwendungen basieren auf Mapbox SDKs. Von Entwicklern erstellte Anwendungen und Plattformen nutzen Mapbox, um monatlich mehr als 600 Millionen aktive Anwender zu erreichen.

Luxoft auf der CES 2020

Besuchen Sie Luxoft auf der CES, um Luxoft HALO in der Praxis zu erleben und mehr über die Zukunft der vernetzten und intelligenten Mobilität zu erfahren. Sie finden uns an Stand Nr. 6928, North Hall, Tech East, im Las Vegas Convention and World Trade Center.

Über Luxoft

Luxoft, ein Unternehmen der DXC Technology Company (NYSE: DXC) für digitale Strategien und Softwareentwicklung, bietet maßgeschneiderte Technologielösungen an, die den Geschäftserfolg von Kunden auf der ganzen Welt fördern. Luxoft nutzt Technologien, um Geschäftstransformation zu ermöglichen, Kundenerlebnisse zu verbessern und die betriebliche Effizienz durch Strategie-, Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen zu steigern. Luxoft kombiniert eine einzigartige Mischung aus technischer Exzellenz und fundierter Branchenexpertise, die auf die Bereiche Automobil, Finanzdienstleistungen, Reise- und Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Medien und Telekommunikation zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.luxoft.com.

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) hilft weltweit tätigen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Dank jahrzehntelanger Innovationsimpulse nutzen die größten Unternehmen der Welt den unternehmerischen Technologiestack von DXC, um neue Höchstleistungen, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnisse zu schaffen. Weitere Informationen über die Geschichte von DXC und unseren Fokus auf Menschen, Kunden und operative Ausführung finden Sie unter www.dxc.technology.

Alle in den Materialien enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt, sind aber weder Teil eines Angebots noch eines Vertrages. Aussagen, Zahlen, Pläne, Ansichten und Darstellungen dienen nur zu Präsentationszwecken und sind lediglich indikativ. Luxoft hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, möglichst genaue Informationen zu liefern. Luxoft macht keine Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Luxoft ist nicht haftbar für Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf spezielle oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung des in diesen Unterlagen enthaltenen Materials ergeben

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

