Der EUR/JPY ist zum Auftakt in das neue Jahr unter Druck geraten - Die nächste Unterstützung bildet die runde Marke von 121,00 - EUR/JPY Wochenchart Der EUR/JPY bleibt weiterhin in einer Bärenflagge und handelt unterhalb seiner wichtigsten Glättungen im Wochenchart. Der Markt scheiterte an einem Spurt über 124,00. EUR/JPY Tageschart Der EUR/JPY ...

