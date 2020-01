Elektroautos für 10.000 Euro in Europa - das hält der südkoreanische Autobauer Kia für wenig wahrscheinlich. Je kleiner das Auto, desto schwieriger sei es, profitabel zu arbeiten. In China verkauft Renault seinen elektrisch betriebenen Cityflitzer K-ZE zum Preis von umgerechnet knapp 8.000 Euro. Nur wenig mehr, nämlich um die 10.000 Euro, will der französische Autokonzern bei einer Markteinführung des kleinen Elektroautos in Europa verlangen. Allerdings ist mit dem Start nicht so schnell zu rechnen - innerhalb der kommenden fünf Jahre soll das Auto auf Europas Straßen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...